Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yanında bulunan “Okey Cafe” isimli işletmeye dün sabaha yakın 01.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, yaya olarak olay yerine geldi ve kafeye ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir güvenlik görevlisi ayağından yaralandı.

Saldırgan, saldırının ardından koşarak GAÜ istikametine doğru kaçtı.

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlisi ambulansla ve Gine Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, İşletmenin kamera görüntülerinden mekanı kurşunlayan şahsın eşkalini belirledi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Zanlılar isimlerinin baş harfleri G.K., ve S.Ö., dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.