Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun organize ettiği Federasyon Kupası'nda önceki akşam oynanan çeyrek final maçlarının ardından Cumartesi günü Uptown Girne Hotel'de gerçekleştirilecek olan Final Four organizasyonuna katılacak olan takımlar belirlenmiş oldu.

Çeyrek finallerde rakiplerini yenerek final four biletlerini alan takımlar şunlar;

Minareliköy Spor Kulübü

Gönyeli Darts Birliği

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü

Fota Darts Derneği

KKDF Başkanı Osman Cenkçiler, finaller kalan takımları tebrik ettiğini ifade ederken dört takıma da finallerde başarılar dilediğini söyledi. Cenkçiler, Cumartesi günü yine geçen sezon olduğu gibi kupa şampiyonunun belirlenmesinin ardından tüm sezonun başarılı takım ve sporcularının ödüllerinin takdim edileceği sözlerine ekledi.

FEDERASYON KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI ŞÖYLE;

Gönyeli Darts Birliği – Alsancak Yeşilova 9-1

Minareliköy Spor Kulübü – Güzelyurt Darts Birliği 9-5

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü – Beyarmudu Belediyesi 9-5

Fota Darts Derneği – Dağyolu Darts Derneği 10-2