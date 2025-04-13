Özgür GÖKSEL

Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği, altyapıdaki başarısını A2 Takımı’yla taçlandırdı.

Doğan Türk Birliği A2 Takımı, Karşıyaka'yı 8-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. En yakın rakibi Mağusa Türk Gücü ile 11 puan fark oluşması nedeniyle Doğan Türk Birliği şampiyonluğunu ilan ederek kupasını da aldı.

Sezer Yücel ve Ahmet Coşkun’un teknik direktörlüğünde mücadele eden gençler, sezonu şampiyonlukla tamamlamanın sevincini yaşadı. Disiplinli çalışmaları ve sahadaki performanslarıyla geleceğin yıldızları olduklarını gösteren oyuncular, kulüp camiasına büyük gurur yaşattı.