Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
Yılmazköy ve Hamitköy’de dün meydana gelen iki ayrı iş kazasında, yüksekten düşen iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yılmazköy’de bir inşaat şirketinde çalışan Umutcan Polat (E-35), kullanımındaki beton mikserine beton dolumu yapıldığı sırada, mikserin üzerine çıkarak temizlik yapmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2,65 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

- 6 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Hamitköy’de ise, yapımı devam eden bir binanın ikinci katında çalışan Birol Avcı (E-37), döşeme malzemesi üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.