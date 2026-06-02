Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M. Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 2 adet 4 bin euro değerinde iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine her biri 1550 dolara sattığına dair yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

10 ADET TELEFON SİRKAT EDİLDİ

Polis, ilk şikâyetin Mağusa polisine bildirildiğini, konunun 4 Mayıs’ta Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiğini söyledi. Polis, şikâyetin Lefkoşa Adli Şube'ye gelmesi üzerine iş yeri sahibi A.G.’nin şubeye davet edildiğini söyledi. Polis, yapılan ek soruşturmada iş yerinden 2 cep telefonu dahil toplam 10 adet cep telefonunun sirkat edildiğini, cep telefonlarının IMEI numaralının temin edilip, kimin kullanımında olduğu ile ilgili telefon şirketlerine yazı yazıldığını açıkladı.

"KOMPLO KURDULAR"

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs’ta ülkeden çıkış yapacağı esnada KKTC Havalimanında tespit edildiğini kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, iş vereninin işten ayrılmak ve başka yerde çalışmak için kendisine komplo kurduğunu iddia ettiğini açıkladı.

SAHTE SATIŞ YAPMIŞ

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının çalıştığı iş yerinin müşterisi olan H.D.’den yapılan soruşturmada 2026 yılı Şubat ayı içerisinde faturasında fazlalık olduğundan dolayı iş yerine giderek zanlıya işlem yaptırdığını, zanlının kendisinden bu fatura düzeltmesi için kimlik kartı fotokopisi ve imza aldığını, bir ay sonrasında ise faturasına ekstradan 39 bin TL yansıması üzerine GSM hattının ana merkezini ziyaret ettiğini ve taksitli olarak 1 adet Iphone 17 Pro Max ve 2 adet Xiaomi marka cep telefonu satın aldığının söylendiğini, faturasına telefonların ilk taksitinin yansıdığını ancak kendisinin bu cep telefonlarını almadığını bildirdiğini açıkladı.

3 TELEFONU MAĞUSA'DA BİR İŞ YERİNE SATTI

Polis, yapılan araştırmada 3 adet cep telefonun H.D. tarafından alınmadığının tespit edildiğini, zanlıdan izahat istendiğinde 3 telefonu Gazimağusa'da ismini bilmediği bir cep telefonu satış mağazasına sattığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iş yeri sahibinin Mart ayından itibaren zanlıya sürekli olarak dükkandan kaç adet telefon aldığı yönünde sorular sorduğunu, polise şikâyet edeceğini ancak zanlının kardeşinin ricası üzerine bu hususu ertelediğini, borcunu ödeyeceği yönünde yazışmalar olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken makbuzlar olduğunu belirterek, zanlının 3 ün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.