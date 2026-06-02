Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan yargılanan Kıbrıslı Rum Georgios Ptisillides hakkındaki dava karara bağlandı.

Ağır ceza heyeti, sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararı okuyan Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın eski araç sigortasının tarihleriyle oynayarak, sahtelediğini, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

Sanığın işlediği suçun kamu otoritesine karşı işlenen bir suç olduğunu belirten Yargıç, araç sigortalarının trafik güvenliği için önem arz ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın suçunu kabul etmesini, polise yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.