Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Türkiye’den getirilen suyun kullanımında planlama eksikliği bulunduğunu ve bazı üreticilerin suya erişimde sıkıntı yaşadığını savunarak, kaynakların daha adil ve verimli şekilde dağıtılmasını istedi.

Elektrik maliyetlerindeki artışın üreticileri zorladığını da kaydeden Akçın, devlet desteklerinin artırılmasının üretimin sürdürülebilirliği bakımından önemli olduğunu da vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Akçın, üretim planlaması, su yönetimi ve üretici destekleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesini beklediklerini belirterek, söz konusu suyun kullanımında gerekli tedbirlerin alınmadığını ve bazı boş arazilere kontrolsüz şekilde su verilmeye devam edildiğini ileri sürdü.

Akçın, bazı üreticilerin önemli yatırımlar yaparak sulama boruları döşediğini ancak bahçelerine Türkiye’den getirilen suyun bağlanmadığını ve bu sudan faydalanamadığını söyledi.

Tarımsal üretimin kayıt altına alınması ve üretim planlamasının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Akçın, Yayla köyündeki tüm üreticilerin Türkiye’den getirilen sudan yararlandığını, buna karşın bazı bölgelerde yalnızca belirli kişilerin bu imkândan faydalandığını belirtti. Akçın, Akçay, Zümrütköy, Mevlevi, Şahinler ve Gaziveren’deki üreticilerin ise söz konusu sudan yararlanamadığını iddia etti.

-Akdeniz, Yayla ve Güzelyurt’un güney kesimlerinde kontrolsüz şekilde sebze ekimi...

Akdeniz, Yayla ve Güzelyurt’un güney kesimlerinde kontrolsüz şekilde sebze ekimi yapıldığını belirten Akçın, üretim ve su kullanımının plansız şekilde artmasının hem pazarlama hem de kaynak yönetimi açısından risk oluşturabileceğini görüşünü dile getirdi.

Yaz aylarında su ihtiyacının daha da artacağına işaret eden Akçın, içme ve sulama suyu konusunda gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Narenciye hasadının bu yıl haziran ayının ikinci yarısına kadar uzayabileceğini belirten Akçın, bazı ürünlerin dalında kalma riski bulunduğunu da ifade etti.