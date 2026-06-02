Girne’de sahte öğrenci ve sürüş ehliyeti düzenlendiği iddialarıyla başlatılan soruşturma her geçen gün yeni detaylarla büyüyor.

Girne Adli Şube ekiplerinin günlerdir sürdürdüğü kapsamlı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12’ye yükselirken, dosyalardan çıkan yeni isimlerin de tek tek tespit edilerek ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Polisin elde ettiği bulgular, bazı yabancı uyruklu şahısların ülkelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerli sürüş ehliyetleri bulunmamasına rağmen para karşılığında öğrenci ve sürüş ehliyeti sahibi olduklarını ortaya koydu. İddialara göre zanlılar, Girne’de faaliyet gösteren Güvenyol Şoför Okulu ile maddi anlaşma yaparak gerekli prosedürleri yerine getirmeden ehliyet almaya çalıştı.

Mahkemede bilgi veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay, soruşturmanın 25 Mayıs tarihinde alınan bir ihbar üzerine başlatıldığını açıkladı. Polis ekiplerinin ihbarın ardından Güvenyol Şoför Okulu’nda detaylı inceleme yaptığını belirten polis, incelenen dosyalarda önemli bulgular elde edildiğini kaydetti.

Yapılan kontrollerde Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilen yaklaşık 20 ehliyet dosyasının şüpheli bulunarak mercek altına alındığı ifade edildi. Dosyalarda özellikle Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişilere ait öğrenci ve sürüş ehliyeti evraklarının yer aldığı, bu belgelerin hazırlanış şeklinin soruşturmanın derinleşmesine neden olduğu belirtildi.

POLİSİN EL KOYDUĞU EVRAKLARDAKİ İSİMLER TEK TEK İNCELENİYOR

Soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birinin ise şoför okulundan temin edilen dosyalar olduğu ifade edildi. Polis ekiplerinin ele geçirilen evraklarda yer alan isimleri tek tek araştırdığı ve ilgili kişilere ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, dosyalarda adı geçen bazı kişilerin gönüllü olarak polise başvurarak ifade verdiğini, bazı şahısların ise halen arandığını kaydetti. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte soruşturmaya yeni isimlerin dahil olabileceği ve tutuklu sayısının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Polis tarafından mahkemeye aktarılan bilgiler arasında bazı zanlıların verdikleri ifadeler de yer aldı. Soruşturma dosyasına giren beyanlarda, ehliyet işlemlerinin para karşılığında gerçekleştirildiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi.

Bu gelişme üzerine soruşturmanın yalnızca belge incelemesi boyutunda kalmadığı, işlemlerin nasıl yapıldığı, kimlerin organizasyonda rol aldığı ve maddi kazancın kimlere ulaştığının da araştırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, elde edilen her yeni bilgi doğrultusunda soruşturma dosyasını genişletmeye devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 12’YE YÜKSELDİ, MUHACERET YÖNÜNDEN DE AYRI BİR İNCELEME BAŞLATILDI

Yedi günlük soruşturma süresi içerisinde tutuklu sayısının 12’ye yükseldiğini belirten polis, zanlıların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle muhaceret yönünden de ayrı soruşturmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlıların ülkedeki yasal statülerinin, çalışma ve ikamet izinlerinin de detaylı şekilde incelendiğini ifade etti.

MAHKEME: SORUŞTURMA TAMAMLANMADI, ARANAN ŞAHISLAR VAR

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen ek tutukluluk talebinde, soruşturmanın halen aktif şekilde sürdüğü ve henüz ulaşılamayan şahısların bulunduğu mahkemeye aktarıldı.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğini, polis tarafından yürütülen araştırmaların tamamlanmadığını ve dosyada aranan kişilerin bulunduğunu dikkate alarak zanlıların dört gün daha polis nezaretinde tutulmasına emir verdi.