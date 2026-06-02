Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı Samuel Irısoh Itotoh dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:02 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısından geçiş yapmak için gelen Belçika’da sakin zanlı Samuel Irısoh Itotoh işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, konu şahsın 23 Mayıs 2026 tarihinde adına ıstar olunan Belçika Kimlik Kartı ile KKTC’ye Havalimanında giriş yaptığı ancak 27 Mayıs 2026 tarihinde ayni kimlik kartı ile yine Havalimanından çıkış yaptığı tespit edilerek ileri işlem için Demirhan Polis Karakoluna celp edildiğini söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasını ardından başlatılan soruşturmada zanlının bahse konu kimlik kartını James lakaplı adını ve soyadını bilmediği şahsa vererek Havalimanından çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın tespitinin ardından zanlının tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ve bir adet fotoğraf bulduklarını kaydetti. Polis, havalimanında kamera görüntülerinin incelendiğini, söz konusu kimlikte işlem yapan şahsın, çantada tespit edilen fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının üzerinde bulunan 2 adet cep telefonu ve pasaportun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının bağlantılarının tespiti için 2 adet cep telefonunun Data İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.