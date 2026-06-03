Havaalanında meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçundan tutuklanan zanlı isminin baş harfleri A. K. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Havalimanında, zanlı A. K.’nin tasarrufunda bulundurmuş olduğu Ion Danca adına kayıtlı Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna vererek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini; pasaportu Güney Kıbrıs’tan 8 bin 500 euroya temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının aynı sahte pasaportla 28 Mayıs tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının amacının KKTC üzerinden İspanya’ya gitmek olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.