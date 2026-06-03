Lefkoşa'da geçen ay bir casinoda başkasına ait cep telefonunu çalan 77 yaşındaki Kıbrıslı Rum, Güney'den Kuzey'e bir ay sonra geçtiği sırada tutuklandı. Zanlının isteği üzerine söz konusu telefon, kızı tarafından polise teslim edildi.

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 77 yaşındaki Kıbrıslı Rum isminin baş harfleri A. L. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı. Polis, zanlının 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda bir şahsa ait Redmi marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini, 5 Mayıs’ta hakkında tutuklama emri alındığını ancak Güney Kıbrıs’a geçtiği için yakalanamadığını kaydetti.

Polis, zanlının 1 Haziran’da aracını sınıra park edip, yürüyerek, Lokmacı Kapısı’na geldiğini, orada görevli polisler tarafından tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde suçunu kabul ettiğini, telefonu aracında bıraktığını söylediğini aktardı.Polis, zanlının kızını arayarak, aracından telefonu alıp getirmesini istediğini, zanlının kızının telefonu getirip, kendilerine teslim ettiğini aktardı.

Polis, telefonda yapılan incelemede tamamen sıfırlandığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davası görüşülünceye kadar 7 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.