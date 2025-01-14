Aksa 1. Lig ekiplerinden M. Hacıali Yılmazköy T.C'li futbolcumuz Barış Küçük ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırdığını duyurdu.

Yılmazköy Kulübü’nün sezon başından beridir kronik sakatlığı nedeniyle problem yaşayan ve en az 3 ay dinlenmesi yönünde rapor verilen Barış Küçük’le yolları ayırmak zorunda kaldığı bildirildi.

Yılmazköy Kulübü ayrılığı şöyle duyurdu:

“Bir buçuk yıldır takımımıza büyük hizmetler veren T.C'li futbolcumuz Barış Küçük ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bu güne kadar verdiği hizmetler için çok teşekkür eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü Başkan Ve Yönetim Kurulu”