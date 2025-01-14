Birinci Lig ekibi Lapta Türk Spor Kulübü, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar attı. Kulüp, yeni transferleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı yeşilliler, Ege Can Açıkportalı, Orhan Çokbekler, Sezgin Dağ, Yiğit Taşkın, Koral Saymaz ve Erdi Erduran'ı resmen kadrosuna kattı.

Başarılı futbolcular, resmi olarak sözleşmelerini imzalayarak Lapta ailesine katıldı. Kulüp, transfer hamleleriyle ikinci yarıda hedeflerine ulaşma yolunda daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.