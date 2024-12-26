İsias Otel’de 6 Şubat depreminde oğlu İzcan’ı kaybeden Feriha Yiğittürk, mahkeme kararını değerlendirdi.

Yiğittürk, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Biz 6 Şubat’ta kaybettik zaten canımızı, canlarımızı…

O gün sadece sevdiklerimizi değil, umutlarımızı, hayallerimizi ve geleceğe dair güvenimizi de toprağa verdik.

Ama bilin ki bu mücadele, sadece bizim için değil, hakkını arayan her bir çocuk için.

Bu topraklarda bir daha cehalet, bir tek çocuğun bile hayatını çalmasın diye olmayan gücümüzle direniyoruz.

Bir çocuğun daha hayallerine veda etmemesi,

bir annenin daha evladını toprağa vermemesi,

bir toplumun daha sessizlikle kaderine boyun eğmemesi için..

Bu mücadele, yaralarımızı sarmaktan çok; geleceğin ışığını cehaletin karanlığına karşı koruma çabasıdır.

Herkes bunu böyle bilsin…Yılmadan, usanmadan, susmadan, korkmadan, affetmeden, unutmadan, unutturmadan sonuna kadar mücadeleye devam!”