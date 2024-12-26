Ümit ŞEYHUN

6 Şubat depremlerinde, aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu ve toplam 72 kişinin can verdiği Grand İsias Hotel davasında 11 sanık hakkında Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlar, Kıbrıs’tan tepki çekti.

Mahkeme kararını "olası kast" değil "bilinçli taksir" üzerinden açıklamıştı.

11 sanık hakkında açıklanan kararda, otel sahibi, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt birden fazla insanın ölümüne ve yaralamasına sebep olma suçundan 17 yıl 17 ay hapse mahkum edildi.

Yine otelin sorumlularından olan, Ahmet Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, 15 yıl 28 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Otelin mimarı Erdem Yıldız ise 17 yıl 17 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme, dava kapsamında tutuksuz yargılanan İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi sanık Halil Bağcı'nın 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'nun 7 yıl 16 ay, İsias Otel'in fenni mühendisi sanık Hasan Aslan'ın ise 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine davada tutuksuz yargılanan otel sahibi Ahmet Fatih Bozkurt'un oğlu İsmet Efe Bozkurt beraat etti.

Kararda Ahmet Fatih Bozkurt'un kızı Bilge Açık, Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek ve Bozkurt'un eşi Ulviye Bozkurt beraat etti.

Kararın dün sabaha yakın açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyadan büyük tepkiler yükseldi. Kararı yetersiz bulan vatandaşlar “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.

İsias kararına karşı sosyal medyada gösterilen tepkilerin bazıları şöyle:

Metin Kurt

Bunu da çocukların ailesi sayesinde verdiler. Aileler bu derece ilgili olmasaydı bu davalar ile bunu dahi vermezlerdi. Bu acılarının üzerine bir de davalara koşmaları... Adaletli bir karar olmasa da ailelerin çabaları..

Sibel Coşkun

Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Adaletin olmadığını bir kere daha gördük.

Erhan Seniz Çınarlı

Adaletin olmadığı Türkiye Cumhuriyeti, kendine benzettiği kötü Türkiye Cumhuriyeti, en büyük hırsız ve yolsuz baştakilerdir. Halk da köle.

Kadir Usta

Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.

Erol Erosal

Bir müddet sonra serbest kalırlar.

Esma Arslan

O kadar insan öldü da 17 yıl mı? Yazıklar olsun, müebbet olmalıydı.

Meryem Elagoz

1 yıl sonra aftan çıkar. Demokrasinin ve adaletin olmadığı ortaya çıktı. Bu kararın çıkmasına katkı koyan herkesin Allah bin belasını versin. Şerefsiz katiller!

Hayriye Gürtay

72 yarım bırakılan hayatların bedeli bu olmamalıydı yazıklar olsun.

Esra Şerebet

Türkiye ve adalet mi! Çok şey bekledik!

Çayan Volkan Polo

Adalet tecelli etmedi, yazıklar olsun, vicdansızlar.

Sinem Çavuşoğlu

Yazıklar olsun sizin adalet anlayışınıza. 72 can için 15 yıl! Dilerim içeride her gün 72 parçaya bölünesiniz!

Refik Hazır

Bu karara imza atanlar inşallah bize ve dostlarımıza yaşattığınız acılarla sınanırsınız.

Toykan Özdamar

72 can gitti, yüzlerce ocak söndü netice otel sahibi Ahmet Bozkurt'a 21 yıl ceza bu cezaya indirim(17 Yıl 17 ay) ve cezada mahsup! Oğluna Beraat! Bu ölüm yuvasının mimarlarına gülünç cezalar. Yazıklar Olsun.

Feride Törer

Çok yazık, o kadar ölen masum can. Cezalar caydırıcı olması lazım ki bir daha binalardan çalınıp çırpılmasın çok üzüldüm nefes almakta zorlandım Allah'ın adaleti çok büyük olacak.

Yeliz Bahçecioğlu

Onca cana verilen ceza bu mu? Yazıklar olsun.

Kadir Tatlıtürk

Kumdan bina yapmak serbest... Yazıklar olsun.

Ahmet Öztenay

Türkiye’de adalet çoktan öldü yazıklar olsun.

Fatoş Soybir

17 yıl her bir yavrumuza 1 yıl bile düşmez, yazıklar olsun.

Hüseyin Karaman

Bunlar beş sene sonra hepsi dışarda gezer.

Zekiye Açıksöz

Yazıklar olsun. Bunların müebbet alması gerekirdi. Yarın bir af çıkartırlar bunlar serbest kalır. Biz de adalete güvenmiştik.

Ünal Dolu

Bu kadar giden canın karşılığı müebbet olmalıydı yazık adaletin olmadığını bir kez daha gördük Allah beterini yaşatsın hepsine

İzzet Karaca

Yatarı 8 yıl, işte Türkiye’de adalet sistemi. O masum bir sürü çocuğun canının bedeli 8 yıl. Kıbrıslı aileler bu işin peşini bıraksaydı inanın 2-3 yıl yatar çıkardı.

Ali Esentepe

O kadar can gitti. Yazıklar olsun. 17 yıl dediği 5-6 yıl sonra iyi hal ve indirimden çıkaracaklar.

İbrahim Özduran

1 kazada 1 kişi ölür 5 8 yıl yer. 10’larca cana son verene müebbet diyemedi. Kumdan kale yapanlara. Peki izin veren, göz yumanlar?

Turgut Ries Karabetça

Sağlık nedeni ve yaşlılık nedeni ile bir yıl bile yatmayacak özel kanunla sözde ev hapsi ile elini kolunu sallayarak dolaşacak. Ölümlerine sebep olduğu tüm canların ve Kıbrıslıların laneti üzerinde olacak.

Hasan Yeniçeri

Adalet olmayan ülkenin adaletinden bu kadarı olur ancak.

Mine Seymenli

Çürük bina çürük adalet!

Adnan Kardeşler

Türkiye'de insan hayatının değeri kesinlikle zerre kadar yok zaten adalet denen kavramda yıllardır ölmüş bitmiş durumda sadece bakanlığı var, çok yazık...

Kemal Salih

Arka kapıdan çıkarırlar 5 yıl sonra ya da ülkeden kaçırırlar. Neden ömür boyu müebbet vermediler bu kadar insan canından oldu ve bunun canımı kıymetlidir de bu kadar ceza verildi, bunun cezası idam olmalıydı bence.

Cabir Adıgüzel

Kişileri katleden teröristleri milletle alay edercesine salıveren devletten ne beklenir? Bu afet neticesinde bir kamu görevlisi dahi bırakın gözaltını ifade bile vermezken adalet beklenir mi? İnsanlık adına rahmetli yavrularımız siz bizi affedin.

Hakan Tuluhan

5 sene yatır çıkar, 6 sene sonra da hotel yapar yine. En güzel ceza Florida’da timsahlara yem etmek.

Zalihe Müderris

Ödül gibi ceza yazıklar olsun.

Ferdi Giritli

Ne beklerdik köpek köpeği ısırmaz bunu da baskı yapıldığı için verdiler inşallah o cezaevi kafanıza çöker gün yüzü göremeyesiniz o kadar can gitti ve adaletiniz bu yazıklar olsun.

Gülay Ersoy Taşkent

Bu verilen cezalar devede kulaktır. Ömür boyu olması gerekirdi insan hayatına işte bu kadar değer verilir, başka ülkede olsa ömür boyu hapis verilecekti gerçekten yazıklar olsun.

Özel Andıç

En çok 5 yıl ceza evinde yatacak sonra iyi halden dışarı çıkacaklar. Türkiye’nin adaleti bu.

Ayşegül Canalp

Gençlik gitti, gelecek gitti, hayaller gitti, bunun hesabını kim verecek,17 yıl bunlara mükafat olmuş, yazık, adalet nerede?