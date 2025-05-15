Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda ve NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd.’in medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, kortej yürüyüşü ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Mabel Matiz’in muhteşem konserine sahne oldu.

Katılımın yoğun olduğu söz konusu konsere İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Erdinç Akgür, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ VYK Üyesi Servet Karabacak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile çok sayıda öğrenci, akademik ve yönetsel personel ile halk katıldı.

Saat 22.00’de, Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahne alan Mabel Matiz; “Kömür”, “Fırtınadayım”, “Antidepresan” “Aşk Yok Olmaktır”, “Ya Bu İşler Ne” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirerek geceye katılanlara muhteşem bir konser keyfi yaşattı. Konserde, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından Mabel Matiz’e teşekkür plaketi takdim edildi