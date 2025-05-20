Ülkemizin en başarılı master futbol takımlarından olan Yıldırım Master Futbol Takımı, davetli olarak Makedonya'nın Üsküp şehrine gitti. Burada FC Besa Master Futbol Takımı'yla bir dostluk maçı yapan Yıldırım Masterleri, tarihi Üsküp şehrini gezme fırsatı da buldu. FC Besa takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım Masterleri'ne ziyaret ve maç için teşekkür etti. Farklı kültürlerin biraraya gelmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten FC Besa Masterleri, 3-3 berabere biten maçta dostluğun kazandığını vurguladı.