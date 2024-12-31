Dünya, iyisiyle kötüsüyle 2024’e veda edip, 2025’i karşılamaya hazırlanıyor.

2024 yılını uğurlamaya saatler kalırken yeni yıl heyecanı her yeri sardı. Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu var.

Özellikle büyük kentlerde yeni yıl nedeniyle trafikteki yoğunluk arttı.

Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazartesi, resmi tatil olacak.

2024’ü uğurlamaya hazırlanırken, Gazimağusa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de yeni yıl kutlamaları için belediyeler ve güvenlik birimleri tam kadro görev başında olacak. Yeni yıl coşkusunun sorunsuz yaşanması için önlemler alınırken, temizlik, su ve defin hizmetleri de kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Gazimağusa Belediyesi, 31 Aralık gecesi Namık Kemal Meydanı’nda Retro Çalgıcıları ve DJ Retro Tarantino’nun sahne alacağı bir konserle yeni yılı karşılayacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Girne Belediyesi, 31 Aralık’ta Antik Liman’da düzenleyeceği etkinliklerle halkı bir araya getirecek. Gecenin ilk performansı 20.00’de ODDA Band ile başlayacak. Ardından saat 22.00’de Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yılbaşı akşamında Dereboyu’nda Yeni Yıl Pazarı’nda düzenleyeceği etkinliklerle Lefkoşalılara keyifli bir gece yaşatacak.

POLİS’TE TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi için emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu. Halkın can ve mal güvenliğini korumak adına 24 saat boyunca kesintisiz görev yapacaklarını açıklayan PGM, vatandaşlardan gelecek şikayet ve yardım taleplerini hızla değerlendirmek için 155 Polis İmdat, 156 Narkotik, 199 İtfaiye ve diğer acil telefon hatlarının yeni yıl gecesi boyunca devrede olacağını belirtti.