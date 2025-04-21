Sevgili canlar ve değerli dostlar
Geçenlerde arşivimi karıştırırken yıllar önce öğretmen olarak öğrencilerime ve cephe komutanı olarak da mücahitlerime defalarca okuduğum, okutturduğum ve öğrettiğim Süleyman APAYDININ kaleme aldığı (YIKIN HEYKELLERİMİ) adlı şiiriyle buna bağlı olarak ONUR ŞENLİĞİNİN yazdığı (RAHAT UYU MUSTAFA KEMALİM) adlı şiiri gözüme çarptı.
Tekrar bir daha okuduğum bu şiirlerin bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum-
İşte Süleyman APAYDININ şiiri;
YIKIN HEYKELLERİMİ,
EY HALKIM BEN MUSTAFA KEMALİM
YOKSA ÇAĞDAŞ MEDENİYETİN BİR ANLAMI
ORTA ÇAĞA TAŞINMAK İSTİYORSANIZ ZAMANI
BAŞ TACI EDİYORSANIZ
SANATIN İÇİNE TÜKÜREN ADAMI
UNUTUN DEDİKLERİMİ
YIKIN HEYKELLERİMİ
RAHAT BIRAKIN BENİ
Sevgili canlar değerli dostlar
Atatürkümüzün çok anlamlı bu sözlerine karşı irfanı ve vicdanı hür Kıbrıslı Türk ve Atatürkçü olmaktan gurur duyan bizler de;
Ey Atam olmaz olur mu?
Çağdaş uygarlığın anlamı
Yerin dibine sokarız, merak etme sen
Sanatın içine tüküren o adamsı adamları
Unutmadık hiç dediklerini,
Yıktırmayacağız heykellerini
Rahat uyu
Gönlümüze dikiyoruz heykellerini
Onur ŞENLİĞİNİN yukarıda yazdığı şiiri haykıra bildiğimiz kadar yüksek sesle haykırmazsak ülkemizin suyu da havası da haram olsun hepimize.
NE MUTLU TÜRKÜM, ATATÜRKÇÜYÜM, VE YAŞASIN TÜRK MİLLETİ DİYENE
SELAM OLSUN HELAL OLSUN
Günün sözü-
Kıbrıs Türkü her şeye tahammül edebilir
Ama
Milliyetine ve şerefine tecavüz edilmesine
Asla
Milli Mücadele Ve Özgürlük Liderimiz
Dr. Fazıl KÜÇÜK.