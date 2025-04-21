Sevgili canlar ve değerli dostlar

Geçenlerde arşivimi karıştırırken yıllar önce öğretmen olarak öğrencilerime ve cephe komutanı olarak da mücahitlerime defalarca okuduğum, okutturduğum ve öğrettiğim Süleyman APAYDININ kaleme aldığı (YIKIN HEYKELLERİMİ) adlı şiiriyle buna bağlı olarak ONUR ŞENLİĞİNİN yazdığı (RAHAT UYU MUSTAFA KEMALİM) adlı şiiri gözüme çarptı.

Tekrar bir daha okuduğum bu şiirlerin bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum-

İşte Süleyman APAYDININ şiiri;

YIKIN HEYKELLERİMİ,

EY HALKIM BEN MUSTAFA KEMALİM

YOKSA ÇAĞDAŞ MEDENİYETİN BİR ANLAMI

ORTA ÇAĞA TAŞINMAK İSTİYORSANIZ ZAMANI

BAŞ TACI EDİYORSANIZ

SANATIN İÇİNE TÜKÜREN ADAMI

UNUTUN DEDİKLERİMİ

YIKIN HEYKELLERİMİ

RAHAT BIRAKIN BENİ

Sevgili canlar değerli dostlar

Atatürkümüzün çok anlamlı bu sözlerine karşı irfanı ve vicdanı hür Kıbrıslı Türk ve Atatürkçü olmaktan gurur duyan bizler de;

Ey Atam olmaz olur mu?

Çağdaş uygarlığın anlamı

Yerin dibine sokarız, merak etme sen

Sanatın içine tüküren o adamsı adamları

Unutmadık hiç dediklerini,

Yıktırmayacağız heykellerini

Rahat uyu

Gönlümüze dikiyoruz heykellerini

Onur ŞENLİĞİNİN yukarıda yazdığı şiiri haykıra bildiğimiz kadar yüksek sesle haykırmazsak ülkemizin suyu da havası da haram olsun hepimize.

NE MUTLU TÜRKÜM, ATATÜRKÇÜYÜM, VE YAŞASIN TÜRK MİLLETİ DİYENE

SELAM OLSUN HELAL OLSUN

Günün sözü-

Kıbrıs Türkü her şeye tahammül edebilir

Ama

Milliyetine ve şerefine tecavüz edilmesine

Asla

Milli Mücadele Ve Özgürlük Liderimiz

Dr. Fazıl KÜÇÜK.