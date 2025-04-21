       Sevgili canlar ve değerli dostlar

  Geçenlerde  arşivimi karıştırırken  yıllar önce öğretmen olarak öğrencilerime  ve cephe komutanı olarak da mücahitlerime defalarca okuduğum, okutturduğum ve öğrettiğim Süleyman APAYDININ kaleme aldığı (YIKIN HEYKELLERİMİ) adlı şiiriyle buna bağlı olarak ONUR ŞENLİĞİNİN yazdığı (RAHAT UYU MUSTAFA KEMALİM) adlı şiiri gözüme çarptı.

     Tekrar bir daha okuduğum bu şiirlerin bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum-

     İşte Süleyman APAYDININ şiiri;

   YIKIN HEYKELLERİMİ,

    EY HALKIM BEN MUSTAFA KEMALİM

     YOKSA ÇAĞDAŞ MEDENİYETİN BİR ANLAMI

    ORTA ÇAĞA TAŞINMAK İSTİYORSANIZ ZAMANI

    BAŞ TACI EDİYORSANIZ

    SANATIN İÇİNE TÜKÜREN ADAMI

    UNUTUN DEDİKLERİMİ

    YIKIN HEYKELLERİMİ

    RAHAT BIRAKIN BENİ

Sevgili canlar değerli dostlar

  Atatürkümüzün çok anlamlı bu sözlerine karşı irfanı ve vicdanı hür Kıbrıslı Türk ve Atatürkçü olmaktan gurur duyan bizler de;

 Ey Atam olmaz olur mu?

Çağdaş uygarlığın anlamı

Yerin dibine sokarız, merak etme sen

Sanatın içine tüküren o adamsı adamları

 Unutmadık hiç dediklerini,

 Yıktırmayacağız heykellerini

 Rahat uyu

 Gönlümüze dikiyoruz heykellerini

Onur ŞENLİĞİNİN yukarıda yazdığı şiiri haykıra bildiğimiz kadar  yüksek sesle haykırmazsak ülkemizin suyu da havası da haram olsun hepimize.

   

  NE MUTLU TÜRKÜM, ATATÜRKÇÜYÜM, VE YAŞASIN TÜRK MİLLETİ DİYENE

  SELAM OLSUN HELAL OLSUN

  Günün sözü-

   Kıbrıs Türkü her şeye tahammül edebilir

  Ama

 Milliyetine ve şerefine tecavüz edilmesine

Asla

Milli Mücadele Ve Özgürlük Liderimiz

Dr. Fazıl KÜÇÜK.