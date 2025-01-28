Yakın tarihini bilmeyenlerin coğrafyalarını başkaları çizer.

DEVLETİMİZİN VARLIĞI RUMLARIN BİR HAZIMSIZLIK MESELESİDİR.

Rumların bu hazımsızlığı KKTC nin Lağvedilip tüm adaya sahip olmadıkları takdirde devam edecek.

Ülkemizin en stratejik bölgelerindeki toprakları (ALANLAR BELLİ,SATILAN YERLER BELLİ) diyerek yabancılara satılıyor.

Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, gelecek kaygıları giderilmediğinden geçimlerini sağlamak amacıyla adamızı terk ediyor.

Bazı siyasi muhteremlerimiz devletin koltuklarında oturunca,seçim meydanlarında söyledikleri sözlerin arkasında durmuyor,halkımızı ötekileştiriyor-ayrıştırıyor, partizanca davranarak icraat yapıyor.

Kıbrıs Türklerinin kalkınması topyekün halkımızın kalkınması şeklinde görülmediği için yenilik, zenginlik sadece bir zümre için oluyor.

Ülkemizi çağdaş-medeniyet seviyesine ulaştırmak için lazım gelen adımlar atılmıyor.

***

SEVGİLİ CANLAR DEĞERLİ DOSTLAR-

Ülkemizin sorunları elbette yukarıda saymaya çalıştıklarımdan ibaret değildir, daha bir çok sorunların mevcut olduğunu inkar etmemiz mümkün değildir.

Ülkemizin bu sorunlarını yakınarak, başkalarına söverek, hakaret ederek,dışlayarak çözemeyiz.

Bu sorunları ancak ve ancak Atatürkümüzün işaret ettiği yoldan yürüyerek, birlik-beraberlik içerisinde el ele vererek tek vücut halinde mücadele ederek, çalışmak suretiyle çözebiliriz.

Şöyle ki;

-Devletimize sadakatla bağlı olacağız

- Cesur yürekli,vicdanı, irfanı hür olacağız

-Temiz soylu,dürüst,dirayetli, namuslu bir ruha sahip olacağız,

- Boyun eğmeyeceğiz,

- Barış sever, hoşgörülü,uzlaştırıcı olacağız.

- Yalan söylemeyecek,çalmayacağız,

-Ayrımcılık yapmayacağız,

-Gürültüye pabuç bırakmayacağız.

Acı çekenin, zayıfın,masumun, yoksulun,ezilenin safında duracağız.

-Adil olacağız, hak-hukuka saygılı olacağız,

-Dik duracağız,mücadeleden korkmayacağız, yılmayacağız,pes etmeyeceğiz.

-Devletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğiz

***

İşte ülkemizin içinde bulunduğu karanlıktan kurtulması için kurtuluş reçeteleri bunlardır. Bu reçeteler ne ölçüde kullanılırsa halkımızda o ölçüde demokrasiye, refaha kavuşarak daha mesut,bahtiyar yaşayacaktır.

BU ANLAMLI GÜN VESİLESİYLE SEVGİLİ GENÇLERİMİZEDE SESLENMEK İSTİYORUM

Sevgili gençler,

Halkımız bu cumhuriyeti siz ülkenizi terk edesiniz diye kurmadı.

Büyük bir azim,sabır,sebat, dayanıklılık göstererek kurduğumuz bu devletin en stratejik bölgelerinde BİRİM KURMAK İSTEYEN YABANCILARIN ÇATLAK SESLERİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ

Adayı terk ederek o güzel çağlayan seslerinizi dinlemekten bizi mahrum bırakmazsınız, buna hiç hakkınız yoktur.

Vatanımızın toprakları satılır, siz gençlerimizde ülkemizi terk ederseniz elimizde ne kalır biliyor musunuz?

Ne ülkemiz kalır, ne vatanımız kalır.

Kalırız hiç birşeysiz. Ve biliyor musunuz,

Vatan namustur, vatanımızı kaybedersek insan olmaktan da çıkarız, özgür bir vatanımız varsa bir kere, yoksa hergün ölürüz demektir.

Sevgili gençler sizin de çıkış yolunuz Atatürk ün gösterdiği yoldur, onun için yalvarıyoruz size lütfen bu güzel yurdunuzu terk etmeyiniz, oturun oturduğunuz yerde, Atatürkün gösterdiği yoldan yürümeye başlayınız. Her ne kadar da karşınızda büyük hedefler, görevler duruyorsa da onları taşıyacak güç sizde mevcuttur, damarlarınızdaki kudretli kan her türlü zorluğun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

Ey şafak yüzlü, temiz soylu, cesur yürekli, demir bilekli Mustafa Kemalin askerleri bu uğurda verceğiniz mücadele yolunun uğurlu, ışıklı olmasını diliyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum.

HAFTANIN ŞİİRİ;

MUHARİP GAZİLER

Ey sevgi, barışta bayraklaşan

Muharip gaziler

Hepinize selam olsun

Ömrünüz bereketli

Ocağınız esen olsun

**

Bu vatan size minnettardır

Şen sizin,şeref sizin olsun

**

Ahirette mekanınız

Cennet olsun

NURETTİN ÇAKICI

Günün sözü;

İnsan öldüğünde değil, geçmişini unuttuğunda kaybeder.

27-28 Ocak şehitlerini , direnişi ve başkaldırmayı unutmadık, unutmayacağız.