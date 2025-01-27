Gemikonağı’nda önceki gece 23.00 sıralarında, devriye halindeki Lefke Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen 66 yaşındaki Kemal Özdemir’in üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu el çantasında yapılan aramalarda, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 91 hap saptandı.

Gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilen haplar emare alınırken Kemal Özdemir tutuklandı.

Özdemir dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Kemal Özdemir’in “Gümrüksüz Mal Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

25 Ocak 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde Lefke Polis Karakoluna bağlı polis ekiplerinin devriyede bulunduğu sırada sokak içerisinde şüpheli hareketler sergileyen zanlının tespit edildiğini ifade eden polis memuru, yapılan üst aramasında tasarrufunda bulundurduğu el çantası içerisinde yeşil reçeteye tabi olan 41 adeti taplet içerisinde, 50 adeti de ilaç kutusu içerisinde olmak üzere toplam 91 adet Suboxone marka 8 mg/2 mg hapları yeşil reçetesi olmaksızın tasarrufunda bulundurduğunu belirlediklerini açıkladı.

GİRNE LİMANI’NDAN GEÇİRDİ

Polis, hapların emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçustü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmadan zanlının konu haplardan 46 adetini Türkiye’den alıp gümrüğe beyan etmeyerek, Girne limanından KKTC’ye getirdiğini tespit edildiğini söyledi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ilaçları doktor raporuyla aldığını iddia ederek, polise belge sunduğunu söyledi. Polis memuru, belge üzerinde imza ve mühür olmadığını ifade etti ve bu konuda araştırmalarının sürdüğünü belirtti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, polisin gerekli araştırmayı yapabilmesi için zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.