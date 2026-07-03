Ozanköy'de bir bahçedeki ambarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 16.30 sıralarında Gamarez Caddesi üzerinde bulunan bir bahçedeki tahtadan ambarda, içerisindeki elektrik panosunda yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Başka bir ambara da sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangında ambar içerisindeki muhtelif ev eşyaları ve mertekler zarar gördü.

-Seyir halinde araç alev aldı

Öte yandan, Dikmen-Boğazköy Anayolu üzerinde dün 23.50'de seyir halindeki FK 642 plakalı araçta, muhtemelen akaryakıt kaçağının sıcak aksamlarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın ön kısmı, iç göğsü, motor bölümündeki elektrik, plastik aksamları, aracın ön camı zarar gördü.