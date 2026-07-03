Polisin açıklamasına göre İsmet İnönü Bulvarı’nda, Erkin Coşkun yönetimindeki TLZ 088 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Rabikan Nalbat, kaldırıldığı Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

- Feyzi Düşer’in ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı”

Öte yandan, Gazimağusa’da evinde dün yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 68 yaşındaki Feyzi Düşer’in ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğu tespit edildi.