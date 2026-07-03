Girne’de yüksekten düşen şahıs yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün sabah 06.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin balkonunda dengesini kaybeden Bektaş Arda Çopur (E-21), yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Çopur, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, nöroşirürji servisinde tedavi altına alındı.
-Lefkoşa’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Lefkoşa’da, dün saat 07.30’da aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada, Ç.D. (E-30) kanunsuz taşıdığı jiletle Ö.B.’yi (E-28) sol kol ve koltuk altından yaraladı. Olay sonucu Ç.D. tutuklandı.
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.