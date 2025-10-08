AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’nin genç futbolcusu Mehmetcan Seyitler, kötü şekilde sakatlandı.

Yenicami’nin, Mesarya’yı 4 – 1 mağlup ettiği maçın 7.Dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki Mehmetcan Seyitler’in MR’ı çekildi. Sol kanat oyuncusu Mehmetcan Seyitler’in MR sonucuna göre ön çapraz bağlarının yırtıldığı anlaşıldı. Mehmetcan Seyitler’in sakatlığı ile ilgili Kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Futbolcumuz Mehmetcan Seyitler’in, AKSA Süper Lig 3. haftasında oynadığımız Mesarya karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonucunda yapılan tetkiklerde ön çapraz bağ yırtığı tanısı konmuştur. Oyuncumuzun önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmaktadır.

Mehmetcan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ameliyat ve tedavi sürecinin ardından en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz.”