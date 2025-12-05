BTM 1. Lig’de 5. hafta maçları hafta sonu oynanacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grupta 5. hafta maçlarının programı şöyle;
KIRMIZI GRUP
6 Aralık Cumartesi (10:45)
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı / Çanakkale – Akdoğan (Serkan Özdenkçi)
Dörtyol Stadı / Dörtyol – Türkmenköy (İbrahim Katmer)
Tuzla Stadı / Tuzlaspor – Güvercinlik (Cenk Aras Özfuttu)
7 Aralık Pazar (10:45)
Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı / Çello Dikmen Gücü – Vadili (Abdullah Genç)
Dipkarpaz (BAY)
BEYAZ GRUP
6 Aralık Cumartesi (10:45)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı / Girne Halk Evi – Karaoğlanoğlu (Zekai Töre)
Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı / Gaziveren – Tepebaşı (Şahin Coşkun)
Denizli Bilal İyigün Stadı / Denizli – Ortaköy (İsmail Ercan)
7 Aralık Pazar (10:45)
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı / Ozanköy – Ağırdağ Boğaz (Serkan Özdenkçi)
Pınarbaşı Stadı / Pınarbaşı – Bellapais Tatlısu (İsmail Ercan)