BTM 1. Lig’de 5. hafta maçları hafta sonu oynanacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grupta 5. hafta maçlarının programı şöyle;

KIRMIZI GRUP

Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
İçeriği Görüntüle

6 Aralık Cumartesi (10:45)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı / Çanakkale – Akdoğan (Serkan Özdenkçi)

Dörtyol Stadı / Dörtyol – Türkmenköy (İbrahim Katmer)

Tuzla Stadı / Tuzlaspor – Güvercinlik (Cenk Aras Özfuttu)

7 Aralık Pazar (10:45)

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı / Çello Dikmen Gücü – Vadili (Abdullah Genç)

Dipkarpaz (BAY)

BEYAZ GRUP

6 Aralık Cumartesi (10:45)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı / Girne Halk Evi – Karaoğlanoğlu (Zekai Töre)

Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı / Gaziveren – Tepebaşı (Şahin Coşkun)

Denizli Bilal İyigün Stadı / Denizli – Ortaköy (İsmail Ercan)

7 Aralık Pazar (10:45)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı / Ozanköy – Ağırdağ Boğaz (Serkan Özdenkçi)

Pınarbaşı Stadı / Pınarbaşı – Bellapais Tatlısu (İsmail Ercan)