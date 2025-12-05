Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Adal Aksoy (Karşıyaka), Çınar Gökçeli (Baf Ülkü Yurdu), Emre Yardımcı (Mesarya), Ersoy Öncen (Göçmenköy), Mustafa Yaşınses (Aslanköy), Sinan Öğüt (Aslanköy GSD), Yusuf Altıner (Mesarya SK)

2 Maç: Arda Bayram (Maraş), Cemal Koççat (Değirmenlik), Cuma Erdem Demirel (Çetinkaya), Eray Ege Toprak (Değirmenlik)

3 Maç: Murat Yasir Altınay (M. Hacıali Yılmazköy)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Gürkan Gürsun (Cihangir GSK)

1 Maç: Mehmet Ümit Reyhan (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

1 Maç: Mustafa Boyacızade (Yalova SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe), Ahmet Göksoy (Atoll Kozanköy), Ali Avcısoyu (Türk Ocağı), Arda Bayrakçı (Lapta), Arda Dündar (A. Yeşilova)

Aryan Zareiyan (Yeniboğaziçi), Burak Üstün (Esentepe), Doruk Çelik (Maraş), Ege Can Açıkportalı (Esentepe),Hüseyin Özbilen (Serveroğlu Geçitkale), İbrahim Uğurlu (Atoll Kozanköy), İsmail Aslan (Hamitköy), İsmail Tırlık (China Bazaar Gençlik Gücü), Kaan Zeytuncu (Türk Ocağı), Karan Ahmet Sönmez (Binatlı), Kemal Can Bucak (A. Yeşilova), Kobina Amoah (Mormenekşe), Malik Yakubu (Baf Ülkü Yurdu), Mehmet Çavuş (S.Geçitkale), Mehmet Fatih Parlak (A.Yeşilova), Nersin Osman (Lapta), Ousman Sillah (Mesarya), Sercan Demirman (Cihangir), Sinan Dere (Hamitköy), Süleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy), Şener Demirci (Maraş), Tolgahan Ak (DND L. Gençler Birliği), Ussumane Djabi (Çetinkaya)