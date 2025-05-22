Yenicami ile Göçmenköy kulüpleri arasında neredeyse her transfer döneminde yaşanan karşılıklı transfer alış verişler, yine yaşanıyor.

Siyah beyazlı ekip gelecek sezon sıkıntı yaşamama adına kadrosunu beş isimle güçlendirme adına prensip anlaşmasına vardı.

Değirmenlik ve Larnaka Gençler Birliği’nin ardından Süper Lig’den düşen son takımın Göçmenköy olmasıyla beraber Yenicami, Göçmenköy’den beş ismi kadrosuna katacak. Bu kapsamda ilk olarak savunmada görev yapan Alaattin Yavuz’un yanı sıra Göçmenköy’den ayrılma kararını duyuran, Yenicami alt yapısından yetişen Reşit Erişik yeni sezonda siyah beyazlıların kadrosunda yer alacak.

Geride bıraktığımız sezonun başında Göçmenköy’den Yenicami’ye transfer olan ancak devre arasında yeniden Göçmenköy’e geçen golcü futbolcu Remzi Betmezoğlu ve Samet Akrep’in de transferi için prensipte anlaşma sağlandı.

Yenicami’nin Göçmenköy’den transfer edeceği bir diğer isim ise yabancı futbolcu Emmanuel Okorie oldu. Nijeryalı oyuncu devre arası transfer olduğu Göçmenköy forması ile lig ve kupada 8 gol kaydetti.