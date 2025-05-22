KKTC Atletizm Federasyonu, 4-5 Haziran tarihlerinde Kıbrıs Ferdi Atletizm Şampiyonası düzenliyor. Şampiyona Atatürk Stadı’nda her iki tarihte saat 19.00’da başlayacak.

Talat Özakan’dan Limasol’da birincilik
Talat Özakan’dan Limasol’da birincilik
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Kayıtların ferdi olarak yapılacağı şampiyonada atletler en fazla üç branşta yarışabilecek. Kayıtlar 2 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de tamamlanacak ve yarış günü yeni kayıt alınmayacak.

Atletlerin 2025 yılı lisansları veya 2024-25 okul lisansları ile yarışmalara katılabilecekleri belirtildi. Şampiyonaya kayıt yaptırmak isteyen atletler KKTC Atletizm Federasyonu’nun Facebook sayfasındaki linkten kayıtlarını yaptırabilecekleri duyuruldu.