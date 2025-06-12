Yenicami Ağdelen Kulübü’nün 12 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Vehid, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Kulüp binasında gerçekleşen genel kurulda, yeni yönetim kurulu da belirlendi.
Genel kurul sonrası yapılan oylamada, Ali Vehid yeniden başkanlık görevine layık görülürken, yönetim kurulunda görev alacak isimler şu şekilde açıklandı:
1. Abdullah Sultanoğlu, Ahmet Şeytan, Ali Kemal Piyale, Berkant Dağer, Bertu Dedeler, Burçin Aliusta, Çağkan Kabataş, Cemre İpçiler, Evrim Hınçal, Mehmet Özkasnak, Ömer Metbulut, Özgür Erkök, Raşit Özgür, Salahi Çağman, Şenol Karayel, Süleyman Edip, Tunç Aybars, Yudum Mişon, Yusuf Erdem.