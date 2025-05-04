Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: İbrahim Katmer, Halil Erdem Canaloğlu, Ahmet Genç
Yeniboğaziçi: Emre, Fevzi, Ali, Enes, Süleyman(İbrahim), Hasan(İsmail), Eli Amir, Serhat, Mustafa(Ömer), Kenan, Ramadan(Hüseyin).
N.Dipkarpaz: İbrahim, Erencan, Berkan(Baran), Hasan Emre, Rojhat(Erdem), Yekta, İzzet(Menduh), Berk, Metehan, Devrim, Baran.
Goller: Dk. 56 Hasan, Dk. 66 ve 90 İbrahim, Dk 80 Berk(K.K)(Yeniboğaziçi), Dk 44 (pen.)ve 60 Baran Derin(N. Dipkarpaz)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 30. Hafta mücadelesinde play-off hattındaki Yeniboğaziçi ile play-out hattındaki Dipkarpaz arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Yeniboğaziçi oldu.
Karşılaşmada 2 kez yenik duruma düşen Yeniboğaziçi sahadan 4 – 2 galip ayrılarak play-off mücadelesine 1. sırada başlayacak.
Dk.35 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Ramadan hızla Dipkarpaz ceza sahasına girerek yerden kestiği topla buluşan Ali önünü boşaltarak şut atmak istedi ancak defans araya girdi. Dönen topla buluşan Ramazan’ın şutu az farkla auta gitti.
Dk.36 Orta alandan Elay’ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Kenan’ın şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
Dk. 45 Dipkarpaz atağında sol kanatta topla buluşan Devrim hızla Yeniboğaziçi ceza sahasına girdi. Çaprza pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Ali’nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Baran topu ağlara gönderdi.0-1
Dk. 56 Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Enes’in ortasında Hasan yarı vole bir vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci İbrahim’in çabasına rağmen top ağlara gitti.1-1
Dk.60 Yeniboğaziçi defansının topla çıkmaya çalışırken kaptırdığı topla buluşan Roşad tek topla defansın arkasında Baran’ı topla buluşturdu. Baran da kaleciyle karşıya kaldığı anda kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 1-2
Dk.66 Sağ kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Kenan son çizgiye inerek yaptığı ortaya oyuna yeni giren İbrahim iyi yükselerek güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.2-2
Dk.80 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Enes hızla ceza sahasına girerek yerden kestiği topa Dipkarpaz defansından Berk müdahale etmek isterken ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi.3-2
Dk.88 Dipkarpaz atağında ceza sahasına yapılan ortada Menduh’un rövaşatasında top iki yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk. 90 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında defanstan çıkan Ali sağ kanattan hızla ceza sahasına girerek yerden kestiği topa ayak koyan İbrahim golünü atarak skoru belirledi. 4-2