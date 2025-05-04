Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Beşiktaş maçı 44. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 kazandı.

Gedson 36. dakikada Beşiktaş adına penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

FENERBAHÇE HAVLU ATTI

Beşiktaş bu sonuçla birlikte 55 puana yükselerek üçüncülük yarışında önemli bir 3 puan aldı. Fenerbahçe ise 74 puanda kalarak bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

BEŞİKTAŞ 20 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş en son 2004/2005 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi ligde hem iç sahada hem deplasmanda mağlup etti.

MERT GÜNOK YILDIZLAŞTI

Mert Günok maçta yaptığı 8 kurtarışla bu sezonki en iyi performansını gösterdi. Kritik pozisyonlarda geçit vermeyen Mert Günok galibiyette büyük pay sahibi oldu.