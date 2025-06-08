Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi bugün sabah kulüp lokalinde üyelerin katılımı ile mali genel kurul gerçekleşti.

Divan başkanlığını İbrahim Diran divan sekreterliklerini Hulus Mullacuma ve Zübeyir Tilki’nin gerçekleştirdiği mali genel kurul yapıldı.

Kulüp gelir ve giderlerinin üyelerin bilgisine sunulduğu genel kurulda 2024/25 futbol sezonunda harcanan bütçenin 11.464.000 TL olarak aktarıldı.

Aynı şekilde kulüp gelirinin’de aynı miktarda olduğu ve kulübün gelir giderlerinin dengeli olduğu belirtildi.

Üyelerin onayına sunulan bütçe onaylandı.

Söz alıp konuşan kulüp başkanı İbrahim Özişleyen yaptıklarını ve camiaya kazandırdıklarını üyelere aktardı.

Ardından söz alan Kemal köseoğlu kulüp başkanı İbrahim Özişleyen’e Kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti ve altyapı komitesinin stat arkasına başlattığı Büyük halısaha projesinin devam ettiğini, ne aşamada olduğunu ve 36 dönümlük arazinin değerlendirmesini yaptıklarını üyelere aktardı ve tesisleşme için yetki istedi..

Haber ve Foto: MAHMUT ODACI.