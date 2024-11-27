Aksa 1. Ligde zirve yarışında olan Yeniboğaziçi’nde şok bir ayrılık yaşandı.

Yeniboğaziçi’nde sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımın başına geçen ve 10 haftaya kadar takımı yöneten teknik direktör Fırat Özakıncı ile Yeniboğaziçi yönetimi yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeniboğaziçi Kulübü ayrıılığı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

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"Sezon başından bu güne takımımız, gençlerimiz ve yönetim kurulumuz ile uyum içince çalışan teknik direktörümüz Fırat Özakıncı ile bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz, Aldığımız karar neticesinde değerli hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar dilerken verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz."