Kariyerine ülkesinin takımlarından InstitucionAtletica 18 de Julio'da başlayan Uruguaylı oyuncu, sonrasında bir zamanlar FernandoMuslera'nın da altyapısında bulunduğu Montevideo Wanderers'a gitti. Montevideo Wanderers'tan İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısına geçen Torreira, ardından Sampdoria'ya transfer oldu.

Sampdoria'daki performansıyla dikkati çeken orta saha oyuncusu, 2018 yaz transfer döneminde 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Arsenal'in kadrosuna dahil edildi.

2020-2021 sezonunun başlarında İspanya'dan Atletico Madrid'e bir yıllığına kiralanan Torreira, sonraki sezonu da İtalyan ekibi Fiorentina'da kiralık geçirdi.

Torreira, son olarak 8 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 2 şampiyonluk yaşadı

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren LucasTorreira, Süper Lig'de geride bıraktığı 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı.

2022-2023 sezonunun başında Juan Mata, MauroIcardi ve DriesMertens ile birlikte Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

Sonraki sezon 47 maça çıkan Torreira, takımının bir kez daha Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Bu sezon 19 maçın 18'inde forma giydi

Geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen LucasTorreira, Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 19 maçın 18'inde görev aldı.

Torreira, sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 maça çıktı. Deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları müsabakada forma giymedi.

Atletico Madrid ile La Liga şampiyonu oldu

2020-2021 sezonunda Arsenal'den Atletico Madrid'e kiralanan LucasTorreira, İspanyol ekibiyle La Liga şampiyonu oldu.

Torreira, teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'de 19'u ligde olmak üzere 26 maçta görev aldı.

Deneyimli futbolcu, ayrıca 2020 yılında Arsenal formasıyla İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazandı.

Milli formayla 40 maça çıktı

LucasTorreira, Uruguay Milli Futbol Takımı'yla 40 maça çıktı.

İlk milli maçına 23 Mart 2018'de Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Torreira, sonrasında Uruguay ile 39 müsabakada daha görev aldı.

Tecrübeli oyuncu, ayrıca 6 kez Kupa Amerika'da ve 5 defa da Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletti.