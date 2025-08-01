Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde, İbrahim Özişleyen başkanlığındaki yönetim kurulu, Perşembe günü resmi sezon açılışını gerçekleştirirken, yönetm kurulu, A2 Takımının teknik heyetini de belirledi.

Yıllardır A takıma yetenekli ve disiplini oyuncu yetiştiren Yeniboğaziçi A2 Takımı’nın antrenörlüklerine, camianın içerisinden çıkan iki teknik adam, Abdullah Özerinç ve Ege Nurtunç getirildi. Abdullah Özerinç ve Ege Nurtunç, Süper Lig’de mücadele edecek A Takım kadrosunun iskeletini oluşturan alt yapı oyuncularına, yeni sezonda yenilerin eklemeyi hedefleyecekler.