Girne Güzelyurt ana yolunda iki araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında Yasin Bitik'in (E-27) yönetimindeki UC 137 plakalı araçla Akdeniz ana yolundan gelip, Tepebaşı köyüne giden yola giriş yaparken, Güney istikametinden kuzey istikametine seyreden Mustafa Sireci (E-52) yönetimindeki ZV 938 plakalı kamyonun önünü tıkamasıyla yaşandı.
Kazada yaralanan Yasin Bitik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bitik, ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.