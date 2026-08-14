Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi, transferde önemli bir hamle yaparak Mehmet Elmas’ı bonservisiyle kadrosuna kattı.

Profesyonel futbol kariyerini uzun yıllar Güney Kıbrıs’ta sürdüren tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Yeni Boğaziçi forması giyecek.

Yeniboğaziçi Kulübü bu transferi şöyle duyurdu:

“Profesyonel futbol hayatını uzun yıllar Güney Kıbrıs’ta sürdüren Mehmet Elmas, bonservisiyle birlikte aramıza katıldı.

Tecrübesi ve kalitesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Hem Mehmet Elmas’a hem de kulübümüze hayırlı olsun.

Aramıza hoş geldin Mehmet!”