AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belirlendiği Play-off mücadelesinde ikinci maçlar oynandı.

İkinci maçların sonuçlarına göre Yeniboğaziçi ve Türk Ocağı takımlarından biri Süper Lige yükselecek. Play off 3. maçlarında Yeniboğaziçi ile Kozanköy, Türk Ocağı ile de Binatlı takımları karşılaşacak.

Son haftada Yeniboğaziçi’nin Süper Lig’e yükselmesi için Kozanköy’ü mağlup etmesi yeterli olacak. Türk Ocağı’nın Süper Lig’e yükselmesi için son haftada Binatlı’yı mağlup etmesi, Yeniboğaziçi’nin de puan kaybetmesi gerekiyor.

1.Lig Play-Off 2. Maç sonuçları

Yeniboğaziçi-Binatlı: 6 – 2

A.Kozanköy-Türk Ocağı: 2 – 4

AKSA 1. Lig Play-Off Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yeniboğaziçi 2 1 1 0 6 4 4 33

2. Türk Ocağı 2 1 1 0 6 4 2 31

3. Binatlı 2 1 0 1 4 8 -4 28

4. A.Kozanköy 2 0 0 2 2 6 -4 28