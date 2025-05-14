Aksa Süper Lig’den 1. Lige düşecek 3. takımı belirleyecek olan play-out mücadelesinin 2. Hafta maçları dün oynandı.

Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Göçmenköy’ü 3-1 yenen Yenicami son basamaktan kurtularak son haftaya avantajlı konumda girdi. Karşıyaka, Gönyeli’yi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi, rakibini son hafta öncesi zor durumda bıraktı.

Yenicami, rakibi Göçmenköy’ü Sapara ve Mehmet Çavuş’un golleriyle 3-1 yendi. Göçmenköy’ün tek golü 45’te Remzi Betmezoğlu’ndan geldi.

KARŞIYAKA LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Mete Adanır Stadı’ndaki Gönyeli ile Karşıyaka arasında mücadelede ise kazanan 2-1’lik skorla Karşıyaka oldu. Tacettin’in 45’inci dakikada kırmızı kart görmesi ile Karşıyaka maçın yarısını eksik oynadı ancak Gönyeli’yi mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

Karşıyaka’yi ligde tutan galibiyeti getiren golleri Chukwuemeka Uzokwe kaydetti. Gönyeli’nin tek sayısı Abdoul Razak’tan geldi.

Alınan bu sonuçların ardından Gönyeli Play-out’ta son basamağa geriledi. Son haftada Gönyeli’nin ligde kalması için Göçmenköy karşısında mutlak kazanması. Göçmenköy ise beraberlikle ayrılması durumunda ligde kalacak.

Süper Lig Play-Out 2. Maç sonuçları

Göçmenköy-Yenicami: 1 – 3

Gönyeli-Karşıyaka: 1 - 2

AKSA Süper Lig Play-Out Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Karşıyaka 2 2 0 0 5 3 2 22

2. Yenicami 2 2 0 0 6 1 5 18

3. Göçmenköy 2 0 0 2 3 6 -3 17

4. Gönyeli 2 0 0 2 1 5 -4 16