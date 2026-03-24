Güney Kıbrıs’ta dün “Yeri” bölgesindeki bir mandırada yeni şap vakası tespit edilirken aşılamalar ve itlaflar ise sürüyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya bağlı “Yeri” bölgesinde bir çiftlikte daha şap hastalığı taşıyan hayvan tespit edildiğini yazdılar.

Gazete, karantina bölgesinde yer alan bir mandırada hastalıklı hayvan tespit edilmesinin ardından etkilenen mandıra sayısının 45’e yükseldiğini belirtti.

Habere göre Rum Veteriner Dairesi Sözcüsü Sotiria Yeorgiyadu dün yaptığı açıklamada; hayvan itlaflarının devam ettiğini, bugüne kadar 22 bin 600 küçükbaş ve bin 500 büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini belirtti.

Aşılamaların da sürdüğünü ifade eden Yeorgiyadu, büyükbaş hayvanların yüzde 98 ve küçükbaş hayvanların ise yüzde 72’sinin aşılandıklarını vurguladı.