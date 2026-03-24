Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahısların, hızlı tazminat ve mülk satışı vaadiyle alıcıları dolandırdıklarını kaydetti. Habede 15 Aralık 2025'te görülen davada suçlamaları kabul etmeyen şahısların, dün Limasol Kaza Mahkemesi’ndeki yeni celsede, avukatları aracılığıyla suçlamaları kabul edeceklerini açıkladıkları yer aldı.

Gazete, 44 yaşındaki kadının 2023-2025 yılları arasında yaşanan olaylarla ilgili kendisine yöneltilen sahte beyanla mal edinme suçundan 12, kara para aklama suçundan da 4 olmak üzere toplam 16 suçlamayı kabul edeceğini yazdı. Haberde 53 yaşındaki kadının ise aynı dönemle ilgili suçlandığı 2 dolandırıcılığı kabul edeceği kaydedildi.

Haberde, şahısların itirafta bulunacağı göz önünde bulundurularak, itiraf edilmeyen diğer suçlamaların düşürülmesine hükmedildiği ifade edildi.

Gazete, çoğu akraba olan şikayetçilerin 18’den fazla olduğunu; söz konusu şahısların toplam 300 bin euroya varan miktarda para elde ettiklerini ve mağdur olan kişilerin polise verdikleri ifadelerde, sözde değerleme ve satış süreci masrafları için nakit veya “Revolut” elektronik platformu aracılığıyla para ödediklerini anlattıklarını yazdı.