Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası, trafik güvenliğinde kullanılan kamera ve radar sistemlerinin "mühendislikten uzak yaklaşımlarla" değiştirildiğini iddia etti.

Odalar tarafından yapılan ortak açıklamada, çalışır durumdaki sistemlerin sökülmesinin mühendislik etiğine aykırı olduğu ve kamu zararı riski taşıdığı, sistem değişikliklerinin ihtiyaç analizi ve teknik gereklilikler belirlenmeden yapıldığı, mevcut sistemlerin “demode” olduğuna dair açıklamaların ise teknik raporlarla doğrulanmadığı savunuldu.

Yeni radarların hibe yoluyla sağlanmasının montaj, kalibrasyon, bakım ve işletme giderlerini ortadan kaldırmadığı belirtilen açıklamada, bazı radarların konumlandırılması ve ölçüm açılarına ilişkin teknik hatalar bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, bu durumun, hem hukuki geçerlilik hem de trafik güvenliği açısından tartışma yaratabileceği kaydedildi.

Açıklamada, geçmişte yaşanan bazı uygulamaların örnek gösterildiği açıklamada, teknik rapor hazırlanmadan yapılan sistem değişikliklerinin daha önce de kamu zararına yol açtığı, modern trafik güvenlik sistemlerinin yalnızca hız ölçümü değil, araç ağırlığı, boyut ölçümü ve araç tipi tanıma gibi yetenekleri de entegre olarak sunması gerektiği savunuldu.

Teknoloji yatırımlarında şeffaflık ilkesine uyulması ve mühendislik raporları ile ilgili protokollerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Trafik güvenliği; siyasi kararlarla, anlık tercihlerle değil, mühendislik bilimi ve kamu yararı gözetilerek planlanmalıdır” denildi.

Açıklamada, mühendislik disiplinine aykırı uygulamaların karşısında olunacağı ve sürecin kamu yararı doğrultusunda yürütülmesi için teknik ve hukuki mücadele verileceği ifade edildi.