Hakan Oran, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en büyük nedeninin Meclise seçilen milletvekillerine tanınan dokunulmazlık olduğunu savundu ve "Dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmasını istiyoruz." dedi.

Gelişmiş demokrasilerde dokunulmazlığın yasama faaliyetleri için konulmuş bir hak olduğunu belirten Oran, "Ülkemizde milletvekili dokunulmazlığının, parlâmento üyeleri hakkında suç işledikleri durumda, parlâmentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama işlemlerinde bulunulamayacağı anlamına gelirken aslında vatandaşların eşitliği ilkeside ihlal edilmektedir." denildi.

Oran milletvekillerine şu çağrıda bulundu: "Yaptığı herhangi bir usulsüzlüğü olmadığına inanan milletvekillerine Meclise dokunulmazlığı kaldırılsın diye dilekçe vermeleri için çağrı yapıyor, yapılacak bir milletvekilliği seçiminde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vermeyenlere oy verilmemesi için aktif faaliyet göstereceğimizi belirtiriz." dedi.