Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis dün resmen göreve başladı.

Fileleftheros gazetesi, Meclis Genel Kurulu'nun dünkü birleşimde meclis başkanlığı ve komitelerin yeni oluşumlarını onayladığını ayrıca ilk anlaşmazlıkları da kayda geçirdiğini yazdı.

Haberde yeni komitelerin gelecek haftadan itibaren Meclis yaz tatiline girene kadar çalışma rutinlerini yerine getireceği kaydedildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Genel Kurulu'nun dün komitelerin oluşumu ve başkanlığın ilanı için toplandığını yazdı.

20 meclis komitesinin dün ilan edildiğini yazan gazete, DİSİ partisinin önceki dönemde olduğu gibi dışişleri ve Avrupa konuları, enerji, hukuk, sağlık ve kurumlar komitelerinin başkanlığını üstlendiğini yazdı.

AKEL’in ise içişleri, tarım, çalışma, göçmenler ve insan hakları komitelerinin başkanlığını üstlendiğini kaydeden gazete, ELAM’ın savunma, ulaştırma ve çevre komitelerinin başkanlığını, DİKO’nun da ekonomi, denetim ve eğitim komitelerinin başkanlığını üstlendiğini aktardı