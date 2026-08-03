İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, teknik komitelerin çalışmalarına destek belirttiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi, İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis’in Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Loizidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in teknik komitelerle yaptığı görüşme konusunda yaptığı açıklamada, Genel Sekreteri'n, teknik komitelerin çalışmalarına destek ifade ettiğini belirtti.

Teknik komitelerin daha çok desteklenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliğinden söz eden Loizidis, iki toplumdan üyeler arasında şekillenen iş birliği ortamına işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in teknik komitelerle görüşmesi sırasında, iki toplumlu iş birliği ve Güven Yaratıcı Önlemlerin, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için siyasi irade göstergesini teşkil ettiğinin de vurgulandığını ifade eden Loizidis, BM Genel Sekreteri için GYÖ’lerin; iki toplumun birlikte var olması için önkoşul olan iş birliği konusunda liderlerin niyet göstergesini oluşturduğunu da söyledi.

Loizidis, Guterres’in ziyaretinin ardından teknik komitelerin önerdiği bir dizi faaliyetin onaylandığını, bunlar arasında, Kültür Teknik Komitesi’yle iş birliğiyle, tüm Kıbrıs’taki doğal güzelliğe sahip anıtların korunması ve kayda alınması, kemirgenlerin sınırlandırılması için kültürel anıtlara kuş yuvalarının yerleştirilmesi, su, atmosfer ve diğer çevre konularında çocuklar için eğitim programlarının hazırlanmasının da bulunduğunu ifade etti.

Teknik komitenin çalışmaları konusunda da bilgi veren Loizidis, turunçgil zararlısına karşı ortak yürütülen çalışmanın sonuç verdiğini söyledi.

Loizidis, BM’nin tüm Kıbrıs’taki bitki hastalıklarının izlenmesi ve kaydedilmesi için dijital platformu da ileriye götüreceğini belirtti.