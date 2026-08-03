Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkiler ve bunun Kıbrıs sorununa yansıması Rum basınında yer aldı.

Kathimerini gazetesi “Soğuk Savaş ve Kıbrıs Sorunu” başlıklı yorumsal haberinde Güney Kıbrıs'la İsrail arasındaki ilişkilerin Kıbrıs sorununa yansımalarını ele aldı.

İsrail’in Güney Kıbrıs ile iş birliği sağlama yönündeki her hamlesinin Türkiye tarafından “kuşatma ve tuzağa düşürme girişimi” olarak algılandığını savunan gazete Türkiye’nin de her askeri hamlesinin (Suriye veya Lübnan’daki mevcudiyeti, Mavi Vatan gibi) ise İsrail tarafından "hayati çıkarlarından mahrum bırakma girişimi ve hayatta kalmaya yönelik bir tehdit" olarak yorumlandığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın coğrafik konumundan dolayı bu “soğuk savaşın” içinde yer almasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden gazete Türkiye ve İsrail arasındaki jeopolitik rakipliğin Güney Kıbrıs’ı stratejik bir merkez haline getirdiğini yazdı.

Gazete haberinde Türkiye’nin, Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki yakın ilişkiden dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu da dile getirdiğini savundu.

Kathimerini gazetesi bir başka haberinde ise elde ettiği bilgilere atıfta bulanarak Ankara’nın yabancı diplomatik çevrelere, “Türkiye’den Kıbrıs sorununda daha esnek bir davranış beklemesin” şeklinde söylemde bulunduğunu ileri sürdü.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Güney Kıbrıs’ı İsrail ile stratejik bir ittifakın parçası olarak gördüğünü” savunan gazete bunun da; Türk siyasi liderliğini “sinirlendiren” bir unsur olduğunu iddia edildi.

Gazete haberinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerden de söz ettiğini anımsattı.