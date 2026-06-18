Rum Gazeteci Yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” isimli kitabında, başta eski Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis olmak üzere, birçok yetkili hakkındaki yolsuzluk iddialarını inceleyen “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” yayımladığı raporla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haravgi gazetesi “Mafya Devlet Davası Hükümet ve Kurumlar Üzerinde Baskı Oluşturuyor- Bağımsız Sorgu Yargıçlarına İlişkin Niyet, Öte Yandan İki Savcının Çekimser Kalması Tarafsızlık Meselesini Gündeme Getiriyor” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” ortaya koyduğu bulguların yanı sıra, “Mafya Devlet” davasıyla ilgili raporun incelenmesi için bağımsız sorgu memuru veya memurları atama niyetini dile getirdiğini yazdı.

Bu niyeti dün Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıkladığını yazan gazete, Letimbiotis’in yaptığı açıklamada Rum Bakanlar Kurulu'nun “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” açıklamasında kayda geçenlerin incelenmesi ve araştırmaya katkıda bulunulması için bağımsız bir sorgu memuru veya memurları atamaya niyetli olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte bunun henüz nihai karar olmadığını yazan gazete, konunun raporun tamamı ve eklerinin hukuk dairesine iletilmesi ardından değerlendirileceğini kaydetti.

Bu gelişmenin açıkça davanın ağırlığı ve bağımsız, tarafsız bir araştırma yapılmasına dair baskıya işaret ettiğini yazan gazete, ortada kritik bir soru bulunduğunu, bunun da sürecin eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yönetimiyle bağlantılı kişi veya kurumlardan etkilenmeyeceğinin nasıl güvence altına alınacağı olduğuna işaret etti.

Öte yandan Başsavcı Yorgos Savvidis ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in ise, raporun değerlendirilmesi ve bununla ilgili karar alınması konusunda çekimser kalacağını ve ve sürece müdahil olmayacaklarını açıkladığını yazan gazete, bu kararın “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” bulgularının ardından ortaya konulan ciddi nesnel tarafsızlık meselesini teyit ettiğini iletti.

Gerek Savvidis, gerekse Angelidis’in Anastasiadis hükümeti döneminde bakanlık yaptığını, öte yandan ikisinin de Anastasiadis tarafından hukuk dairesinin başına atandığını anımsatan gazete, Hukuk Dairesi’nin açıklamasına dayanarak Başsavcı Savvidis’in “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” raporun tamamını ve eklerini ne zaman göndereceği konusunda bilgi almak için Şeffaflık Komiseri Haris Poyaci’yle haberleştiğini belirtti.

Şeffaflık Komiseri Poyaci’nin ise, raporun önümüzdeki pazartesinden önce gönderilemeyeceğini söylediğini yazan gazete, hükümeti sorgu memuru atanması konusunda açıklamaya yapmaya iten durumun ve hukuk dairesinin raporun ele alınmasına çekimser kalacağını açıklamasının, baskının boyutunu gözler önüne serdiğini ekledi.

Başsavcı ve başsavcı yardımcısı yanı sıra Elena Kleopa isimli savcının da sürece müdahil olmayacağını açıklaması ardından savcılık konseyinin toplandığını kaydeden gazete, raporun değerlendirilmesi ve ele alınmasının bu konseye devredildiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise, “Savcılar Çekiliyor, Bağımsız Sorgu Memurları Geliyor” başlıklı manşet haberinde, yaşanan gelişmelere işaret etti. Gazete, davanın kovuşturma kararları alınması için aynı kurumsal mekanizmaya geri dönmesi durumunda, sorgu memurlarının yeterli olmadığını aktardı.

Gazeteye göre, AKEL partisi açıklamasında başsavcı ve başsavcı yardımcısının istifasını isterken, Anastasiadis’e, eski hükümete, DİSİ liderliğine ve hukuk dairesi yönetimine de eleştirilerde bulundu.

Gazete, ALMA partisi milletvekillerinin ise “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” yetkililerinin güçlendirilmesi için iki yasa önerisi sunduklarını ekledi.

Konuyla ilgili haberler;Politis’te “Kendi Kendini Muaf Tutma ve Sorgu Memurları- Raporun Bulgularının Araştırılmasına Yönelik Prosedürler Devam Ediyor- Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi Anastasiadis’in Ofisiyle İlgili Olarak Bunun Kara Para Aklama Faaliyetlerine Karıştığını Gördü”, Fileleftheros’ta ise, “Bir Sonraki Aşama Baş Ağrısı- Söz Konusu Dönemler İçin Yetkililerle İlgili Veri Kontrolü Yapılması İmkânsız” başlıklarıyla yer aldı.