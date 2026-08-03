Rum basınında yer alan bir haberde barınma (konut) krizinin Güney Kıbrıs’ta büyük bir sosyal ve ekonomik probleme dönüştüğü, çünkü konutların gittikçe daha çok bir yatırım ürününe dönüştüğü ifade edildi.

Haravgi gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’la ilgili raporuna atıfta bulunarak, raporun fiyat ve kiralardaki artışları, 39 bin konutluk konut açığını, neredeyse hiç olmayan kiralık sosyal konutları ve yabancı sermayeler tarafından yapılan yoğun baskıları ayrıca kısa vadeli kiralamaları kayda geçirdiğini yazdı.

En büyük yükü gençlerin, düşük maaşlıların, engelli bireylerin ve fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ev hanımlarının taşıdığını kaydeden gazete, buna paralel olarak birçok konutun kötü bir kaliteye sahip olmasının ve enerji yoksulluğunun aile bütçelerini daha çok masrafa soktuğunu ifade etti.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun söz konusu raporda esaslı bir devlet müdahalesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve uygun fiyatlı konut geliştirilmesinin altını çizdiğini de belirtti.

Rapora dayanarak 2025 yılında kira harcamalarının hane halklarının gelirinin ortalama olarak yüzde 22’sini tükettiğini yazan gazete, 2020 yılından 2025 yılına kadar konutların fiyatlarında ise yüzde 28’lik bir artış yaşandığını belirtti.

Limasol, Baf ve Larnaka’da konut fiyatlarının diğer yerlere kıyasla yüzde 39 daha pahalı olduğunu da kaydeden gazete, nüfusun neredeyse yüzde 70’inin ihtiyaçlarından daha büyük evlerde yaşamasına rağmen, 39 bin konutluk konut eksikliği olduğunu ekledi.