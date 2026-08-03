Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birlemiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak akademisyen bir anayasa uzmanı istihdam ettiğini söyledi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in söylediklerine dayanarak Kıbrıs sorununun, başarılı bir genişletilmiş konferansa ilişkin koşullar meydana getirilmesi amacıyla yoğun bir ön hazırlık dönemine girdiğini yazdı.

Hristodulidis açıklamasında, Kıbrıs sorununa ilişkin teknokratik ön hazırlığın Birleşmiş Milletlerle (BM) iş birliği içerisinde , başladığını ve tüm ağustos ayı boyunca devam edeceğini de ifade etti.

Hristodulidis, istenilenin sadece yeni bir konferansın düzenlenmesi değil, elle tutulur bir sonuca ulaşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başladığının ilan edilmesi için, buna kapsamlı bir hazırlık yapılması olduğunu da dile getirdi.

Bu çerçevede BM’nin akademisyen bir anayasa uzmanı istihdam ettiğini, bir önceki müzakere sürecinde de yer aldığını söyleyen Hristodulidis, buna paralel olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçmişte sağlanan görüş birliklerine atıfta bulunmasını ise "oldukça önemli" olarak nitelendirdi.

Hristodulidis, gerek BM Genel Sekreteri Guterres’in kamuoyundaki açıklamalarının gerekse baş başa ve genişletilmiş görüşmelerde yapılan tartışmaların sürecin hedefini açıklığa kavuşturduğunu, aynı zamanda iki devlet senaryoları ve üzerinde mutabakata varılan çerçevede dışındaki diğer çözüm şekilleriyle ilgili “gölgeleri dağıttığını” da öne sürdü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerçekleştirilen temaslar, yapılan ön çalışma ve atılacak bir sonraki adımlara ilişkin olarak bugün Ulusal Konseyi bilgilendirmesinin beklendiğini de ekledi.